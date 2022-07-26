«Магнит» вслед за X5 запускает фуд-шеринг-проект, предназначенный для передачи продуктов нуждающимся

Российская продуктовая сеть «Магнит» совместно с фондом «Русь» запускает проект фуд-шеринга, предназначенный для передачи продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся. Сообщение об этом появилось на сайте ретейлера.

Инициатива будет запущена в Москве в 22 дарк-сторах (магазинах-складах, выдающих курьерам товары для доставки при онлайн-заказах) с последующим расширением на такие же точки в Петербурге.

Ожидается, что объем передаваемой продукции составит до 500 кг в день. Социально незащищенным лицам — одиноким пенсионерам, многодетным семьям и другим благополучателям — будут безвозмездно передаваться хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и бакалея. В тот же день их доставят добровольцы фонда.

Во время пилотного проекта «Магнит» планирует отработать связанные с инициативой бизнес-процессы. Сотрудников объектов намереваются обучить правильной приемке товаров и выстроить их взаимодействие с волонтерами.

Ранее сегодня, 26 июля, подобный фуд-шеринг-проект запустила X5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»). К нему подключены несколько «Пятерочек» в Москве и Челябинске.

В первую очередь собираться будут хлебобулочные изделия, которые испортятся в течение одного-двух дней, — распределять их станут волонтеры. В проекте также участвует фонд «Русь», вторым партнером выступает АНО «Фуд-шеринг».

Ранее идею развития фуд-шеринга поддержали Минпромторг и Минэкономразвития. Инициативы могут спасти около 1 млн тонн продовольствия в год, но, по данным Минпромторга, сейчас они невыгодны для ретейлеров — при участии в таких программах организации должны платить НДС.