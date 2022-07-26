ЦБ разработал программу для преподавания финансовой грамотности в российских школах

Центробанк разработал свыше 70 сценариев школьных занятий по финансовой грамотности — их элементы включат в уроки математики, обществознания и окружающего мира, передает ТАСС.

Сценарии публикуются на платформе Минпросвещения «Моя школа». В них содержатся рекомендации о том, как интегрировать финграмотность в преподавание обязательных предметов, описание возможных тем для обсуждения и жизненных ситуаций.

Так, на уроках обществознания предлагается рассмотреть варианты страхования и банковских вкладов, на математике — рассчитать налоги и составить личный финансовый план.

Школьникам также расскажут о возможностях распознать схемы мошенников и противостоять им. Среди других тем — цифровые сервисы и способы защиты персональных данных.

Центробанк намерен разработать отдельный курс по финансовой грамотности для младшеклассников на платформе «Моя школа» совместно с Академией Минпросвещения России и другими организациями. Он не будет включен в обязательную школьную программу.