Миа Гот убивает и мечтает о славе в трейлере слешера «Перл»

Действие фильма развивается в начале XX века, а в центре сюжета — молодая девушка Перл, которая пытается добиться славы. В это же время Перл начинает совершать изощренные убийства.

Роль Перл исполнит Миа Гот, которая сыграла этого же персонажа в фильме «Х». В качестве режиссера выступил Тай Уэст. Он рассказал, что идея приквела удивила даже его самого, но время было выбрано идеально из‑за множества обстоятельств: снимки проходили в Новой Зеландии в разгар ковида, и съемочная группа из «Аватара: Путь воды» была готова помочь, чтобы сдвинуть проект с мертвой точки.

«Вы не можете снять фильм-слешер без кучи продолжений. <…> Я вышел из карантина и подумал: «Мы уже создаем все это, это ковид, и мы находимся в единственном месте на Земле, где безопасно снимать фильм. У нас вся съемочная группа из «Аватара-2» на перерыве. Мы должны снять два фильма. Чудо A24 заключалось в том, что они подумали, что это действительно хорошая идея», — рассказал Уэст.

Студия A24 — лучшая кинокомпания на свете, по мнению «Афиши Daily». Мы собрали список из 24 фильмов студии, которые обязательно стоит увидеть.