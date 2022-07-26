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Вышел локализованный тизер нового сезона «Рассказа служанки». Премьера — 15 сентября на more.tv

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:04

More.tv опубликовал локализованный тизер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Премьера первых двух эпизодов состоится эксклюзивно 15 сентября одновременно со всем миром.

В новом сезоне Джун продолжит на расстоянии сражаться с Галаадом и пытаться воссоединиться с дочерью Ханной, которая осталась на вражеской территории. Тем временем влияние Галаада охватывает Канаду, в которой овдовевшая Серена планирует установить власть.

Ведущие роли в пятом сезоне «Рассказа служанки» сыграли Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Брэдли Уитфорд, Макс Мингелла, Алексис Бледел, Мадлен Брюэр, Энн Дауд, О-Т Фагбенли, Самира Уайли, Аманда Бругел и другие.

Действие сериала, основанного на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд, разворачивается в Америке будущего — в вымышленном тоталитарном государстве Галаад. В нем жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Кроме того, загрязнение окружающей среды привело к тому, что родить ребенка способна одна из ста женщин, которых ссылают в лагеря для подготовки к рождению детей для офицеров и чиновников.

С момента выхода на экраны в 2017 году «‎Рассказ служанки»‎ стал хитом среди зрителей и критиков. В 2018 году он получил «‎Золотой глобус»‎ в номинациях «‎Лучшая женская роль на ТВ (драма)»‎ и «‎Лучший драматический сериал»‎, а также забрал статуэтки на премии «‎Эмми»‎ в 2017, 2018 и 2019 годах.

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