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Минфин предложил обязать российских сотрудников, работающих из‑за рубежа, платить налоги в России

Виктория Шанина
Сегодня в 15:16

Министерство финансов России предложило закрепить в законе, что сотрудники российских компаний, которые работают удаленно из‑за рубежа, должны платить налоги в РФ. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Минфин уже подготовил соответствующие поправки в законодательство. По ним предлагается уточнить, что «выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения дистанционным работникам, находящимся за пределами страны, относятся к доходам от российских источников».

Сейчас большое количество россиян проживает за рубежом, при этом они продолжают работать на российские компании. Находясь за пределами страны более 183 дней в году, граждане теряют налоговое резидентство РФ. Поправки Минфина позволят снять вопросы с налогообложением их доходов.

Также законопроект устанавливает нормативы для освобождения от налогообложения компенсационных выплат при оплате дистанционным работникам расходов, связанных с использованием ими собственного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств для выполнения трудовой функции.

Кроме того, уточняются вопросы, связанные с налогообложением дохода россиян по иностранным ценным бумагам.

«На брокеров, доверительных управляющих возлагаются функции налоговых агентов по налогу на доходы физических лиц в отношении доходов в виде дивидендов по ценным бумагам, выпущенным иностранными организациями, если такие дивиденды поступают на счет у таких профессиональных участников рынка ценных бумаг», — говорится в сообщении ведомства.

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