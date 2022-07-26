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Банкоматы Кубы начали принимать карты «Мир»

Денис Ламехов
Сегодня в 15:28

Советник посольства Кубы по вопросам туризма Хуан Карлос Эскалона сообщил, что банкоматы республики начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Его слова передает «Интерфакс».

Туристы могут снять наличные песо, чтобы оплатить ими свои покупки на территории Кубы, добавил он.

В рамках второго этапа внедрения карт «Мир» их начнут принимать во всех точках продаж на острове. Согласно плану, этот этап завершится до конца 2022 года.

О намерении Кубы начать прием карт российской системы стало известно в середине июня 2022 года.

Сейчас «Мир» принимают в одиннадцати странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также на территории Южной Осетии и Абхазии.

Весной после введения санкций в отношении российской авиаотрасли полеты на Кубу были заморожены. Туристические компании предлагают путешествия на остров на рейсах со стыковками — с одной пересадкой сейчас можно долететь только из Стамбула в Гавану. Однако стоимость перелета теперь достигает нескольких сотен тысяч рублей на человека.

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