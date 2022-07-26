В России вырос спрос на тамагочи и тетрис

В 2022 году в России вырос спрос на игрушки тамагочи и головоломки тетрис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ретейлеров.

В первом полугодии продажи тамагочи на маркетплейсе Wildberries в штуках увеличились на 338%, тетрисов — на 54% год к году соответственно.

На торговой площадке Ozon спрос на тамагочи за июнь — июль вырос на 300%, на тетрисы — на 83% в сравнении с тем же периодом 2021-го.

В Wildberries сочли, что россияне приобретают гаджеты для детей, а также для собственного пользования, «чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство».

В Ozon также упомянули ностальгию среди поводов для покупки и добавили, что интерес к таким играм может быть связан с простотой их освоения и доступной ценой.

Вчера, 25 июля, стало известно, что в сети «М.Видео — Эльдорадо» и на Ozon выросли продажи шестнадцати- и восьмибитных ретроприставок Dendy и Sega.

В ряду причин также была упомянута ностальгия, при этом директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин связал рост интереса к консолям с дефицитом устройств нового поколения и сложностью покупки игр для них.