ФАС оштрафовала Google на 2 млрд рублей за необъективные правила блокировки контента на YouTube

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила Google оборотный штраф на 2 млрд рублей за непрозрачные и необъективные правила блокировки аккаунтов и обращения контента на YouTube. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По мнению ФАС, политика Google приводит к «внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий». Служба заявляет, что это ограничивает конкуренцию на смежных рынках и ущемляет интересы пользователей.

У Google есть два месяца, чтобы оплатить оборотный штраф в 2 млрд рублей, отметили в пресс-службе ведомства.

ФАС завела антимонопольное дело на Google в апреле прошлого года. Это произошло после обращения Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Там пожаловались на внезапную блокировку и удаление аккаунтов и контента на YouTube.