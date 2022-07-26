Великобритания ввела санкции против 27 российских губернаторов

Власти Великобритании расширили список лиц, в отношении которых введены персональные ограничения. Перечень появился на сайте правительства Соединенного Королевства.

В число тех, кому запрещен въезд на британскую территорию и чьи активы при их наличии будут заморожены, вошли:

— губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко;

— губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;

— губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также под санкции попали губернаторы и временно исполняющие обязанности глав Амурской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тюменской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Коми, Чувашия и Якутия, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кроме того, ограничения введены против главы правительства ДНР Виталия Хоценко и первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова. Персонами нон грата объявлены британский журналист Грэм Филлипс и глава российского Минюста Константин Чуйченко.