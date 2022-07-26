В «Музеоне» пройдет фестиваль Geek Picnic

30 июля в «Музеоне» пройдет международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На главной сцене будет представлен арт-объект «Карусель „Заря“», который успел побывать на фестивале Burning Man.

На мероприятии пройдет выставка-парад необычных самодельных электромашин в стилях автобестиарий, киберпанк и ретрофутуризм, а также будет представлено пространство самодельных электроинструментов.

Зрителям Geek Picnic покажут много необычных роботов. Так, робот-андроид будет ловить роботов-рыб в аквариуме, а тактильный робот Аморфус даст всем себя погладить.

Кроме того, на фестивале в павильоне «Фантастика» российские писатели поговорят о создании книг и фильмов, а в Science Art можно послушать и задать вопросы галеристам, ученым и художникам, продвигающим новейшее технологическое искусство в массы.

Узнать подробнее о программе Geek Picnic и приобрести билеты можно здесь.