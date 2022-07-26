«Реальные упыри» Тайки Вайтити вновь выйдут в российский прокат

Релиз картины на большом экране состоится благодаря компаниям «Иноекино» и «Вольга». Комедию можно будет посмотреть как в дубляже, так и на английском языке с русскими субтитрами.

18 августа в повторный прокат вновь выйдет вампирская комедия «Реальные упыри» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Список городов, где можно будет увидеть фильм, объявят позже.

Картина «Реальные упыри», снятая в жанре мокьюментари, вышла в 2014 году. Она была представлена на фестивале «Сандэнс», где ее хорошо встретили критики. В прокате фильм собрал всего 7,251 млн долларов, но эта сумма была в разы больше расходов на съемку (1,6 млн).

Лента рассказывает о жизни трех вампиров: Виаго, Дикона и Владислава. Они пытаются выжить в современном мире, где есть арендная плата, фейсконтроль в клубах и губительный солнечный свет.