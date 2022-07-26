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X5 Group запустила пилотный проект по передаче нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Денис Ламехов
Сегодня в 13:34

Холдинг X5 Retail Group (объединяет торговые сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») вместе с АНО «Фудшеринг» и фондом «Русь» запустил пилотный проект по безвозмездной передаче нуждающимся еды, срок годности которой истекает, но она остается пригодной к употреблению. Сообщение об этом появилось на сайте X5.

Сейчас к проекту фудшеринга подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске. Цель пилота — наладить инфраструктуру по сбору продуктов внутри магазина, обучить персонал и построить логистику передачи товаров нуждающимся.

В первую очередь собираться будут хлебобулочные изделия, которые испортятся в течение 1–2 дней, — волонтеры будут распределять их по спискам подопечных «Руси» и «Фудшеринга».

По результатам пилотного проекта X5 намерена развивать инициативу в других городах и сетях магазинов. Также компания планирует увеличить число товарных категорий, которые будут участвовать в программе.

Ранее в июле Минпромторг поддержал идею передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности. Это может спасти около 1 млн тонн продовольствия в год.

Малоимущим будут передавать только пригодную к употреблению еду. Продукты должны иметь все необходимые сертификаты качества и соответствовать требованиям регуляторов.

Однако в ведомстве отметили, что сейчас такой подход для ретейлеров невыгоден — при участии в программах фудшеринга организация должна платить НДС. Такие продукты розничным сетям дешевле утилизировать.

Инициативу поддерживает Минэкономразвития. По данным ведомства, в России ежегодно образуется более 17 млн тонн пищевых отходов. В ведомстве заявили, что, помимо социальной составляющей, фудшеринг важен с экологической точки зрения.

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