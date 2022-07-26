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Вчера в 20:32 дайджест

Tetra Pak передаст российское подразделение местному руководству

Денис Ламехов
Сегодня в 12:14

Шведский производитель упаковки для продуктов питания Tetra Pak уходит из России и передает местное подразделение российскому менеджменту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России», — сообщили в пресс-службе.

Новая компания продолжит работу самостоятельно и «сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков».

РБК уточняет, что Tetra Pak принадлежит завод в подмосковной Лобне. Это самое крупное предприятие в России и Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов.

Среди потребителей этой упаковки — PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro).

На российский рынок приходится 4% выручки компании, сообщала шведская газета Dagens Nyheter. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году оборот компании в России составил 49,4 млрд рублей.

13 июня власти Швеции запретили Tetra Pak поставлять свою продукцию в Россию. Спустя несколько дней вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что российские производители приступили к эксперименту по созданию «отечественного Tetra Pak».

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