Минстрой предложил включить в тарифы ЖКХ расходы на цифровую инфраструктуру

Министерство строительства России предложило включить в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание цифровой инфраструктуры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Соответствующий проект постановления уже направлен в профильные ведомства российского правительства. Предполагается, что инициатива позволит включать в инвестиционные программы компаний «IT-мероприятия, в том числе умные системы учета».

Речь идет о масштабной цифровизации строительной отрасли и ЖКХ. Проект рассчитан до 2030 года, его стоимость оценивается в 393 млрд рублей.

В планах — установить типовые системы управления снабжения ресурсами. В частности, интеллектуальные приборы учета, умные датчики и системы контроля зданий. Все это должно снизить аварийность инфраструктуры и повысить срок ее службы.

В проекте постановления отмечается, что инициатива может привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции. Рост платежа ограничивается предельным индексом, но документ предлагает в отдельных муниципальных образованиях устанавливать его выше регионального уровня.

В ФАС заявили, что не поддержат изменения индексов платы граждан за ЖКХ. В Минстрое уверяют, что поправки «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства».