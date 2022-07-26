Доля российских продуктов и товаров повседневного спроса выросла за полгода до 83%

Доля российских продуктов питания и товаров повседневного спроса в продажах торговых сетей достигла 83% за первое полугодие 2022-го против 79% в 2021-м, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитической компании NielsenIQ.

Доля российского пива выросла с 79% до 89%, доля крепкого алкоголя — с 28% до 35%, снеков — с 85% до 92%, замороженной еды — с 94% до 99%, шоколада — с 76% до 79%.

Размеры сегментов выпущенных в России молочных продуктов и сигарет не изменились, они составили 91% и 80% рынка соответственно. Доля прохладительных напитков увеличилась с 90% до 91%.

Из‑за ажиотажного спроса после 24 февраля, начала экономического кризиса и перебоев с поставками ассортимент продуктов питания сократился на 10%, непродовольственных товаров — более чем на 20%.

Это создало возможности для местных игроков — локальные бренды активно замещали исчезнувшие с полок товары, сообщил директор по работе с ретейлом NielsenIQ Константин Локтев.