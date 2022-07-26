Премьер-министр Венгрии выступил против смешения рас в европейских странах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против смешения коренного европейского населения с людьми других рас. Об этом сообщил The Guardian.

Политик заявил, что страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, «больше не являются нациями». Также он добавил, что венгры являются «не смешанным» народом и якобы хотят такими оставаться.

Его высказывания вызвали возмущение у многих политиков Европы. Депутат Европарламента от Венгрии Каталин Чех сказала, что была потрясена речью премьер-министра своей страны.

Она высказалась в поддержку представителей смешанных семей Венгрии на своей странице в твиттере. «У вас может быть другой цвет кожи, вы можете быть из Европы или из‑за ее пределов, но вы одни из нас, и мы гордимся вами», — написала Чех.

Политик подчеркнула, что «разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее». «Его [Орбана] заявления напоминают о времени, которое, думаю, мы все хотели бы забыть. Они действительно показывают истинное лицо режима», — отметила Чех.

К критике Орбана присоединилась и депутат Европарламента Алин Митуца, рожденная в Румынии. «Разговоры о расовой или этнической „чистоте“, особенно в таком смешанном регионе как Центральная и Восточная Европа, являются чистым бредом и опасны», — заявила она.

Орбан известен своими крайне правыми политическими взглядами. Он неоднократно высказывал их, однако последние высказывании были сделаны в наиболее острой форме.

Орбан ранее заявлял, что хочет построить в Венгрии «нелиберальную демократию», а также критиковал военную поддержку Украины со стороны западных стран. «То, что мы делаем, — это продлеваем войну», — утверждал он.

В начале 2022 года Орбан в четвертый подряд раз победил на выборах, несмотря на обвинения в адрес его правительства в подавлении свободы СМИ и отступлении от демократических норм.