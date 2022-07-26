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Мать убитого подростка вступает в борьбу за права темнокожих в триллере фильма «Тилл»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:02

В сети появился трейлер фильма «Тилл», рассказывающего трагическую историю афроамериканского подростка Эмметта Тилла, который был убит в 1955 году. Видео появилось на ютьюб-канале MGM.

В нем можно увидеть Джалина Холла («Всеамериканский») в роли Эмметта Тилла, а также Дэниель Дедуайлер в роли матери мальчика Мэми Тилл Мобли. Ролик показывает, как женщина столкнулась со смертью любимого сына и переживала ее.

Мэми Тилл Мобли стала неутомимым борцом за права темнокожих граждан США. Женщина настояла на публичных похоронах сына и даже не позволила загримировать его тело. Она хотела, чтобы жители Чикаго узнали о зверском убийстве подростка.

Фотографии изуродованного тела Эмметта появились на страницах газет и вызвали общественный резонанс. Он позволил не только привлечь убийц к ответственности, но и укрепить движение за гражданские права темнокожих.

Историю Эмметта Тилла и его матери решила воплотить на экране кинематографистка Чинонье Чукву, известная по работе над сериалом «Соболезную вашей утрате» и картиной «Помилование». Она написала сценарий фильма совместно с Майклом Рейлли и Китом Бешампом.

«Я увидела возможность пойти против ожиданий и подойти к повествованию с другой точки зрения — с материнской точки зрения Мэми Тилл Мобли. Если бы не Мэми, память о ее сыне растворилась бы в воздухе. Она была катализатором современного движения за гражданские права, и это заложило прочную основу для будущих активистов и борцов за свободу. Я чувствовала себя обязанной защищать наследие Мэми и поставить ее в центр внимания, который по праву ей принадлежит», — сказала Чукву.

В картине, помимо Холла и Дедуайлер, снялись Хейли Беннетт («Девушка в поезде») и Вупи Голдберг («Привидение»), а также Шон Патрик Томас («За мной последний танец») и Джейми Лоусон («Первая леди»). Премьера намеченана октябрь 2022 года.

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