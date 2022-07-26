Умер актер Пол Сорвино. Он снимался в «Славных парнях» и «Никсоне»

Американский актер Пол Сорвино, известный более всего по фильму Мартина Скорсезе «Славные парни» и сериалу «Закон и порядок», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщило издание TMZ.

Сорвино умер, по словам представителя актера Роджера Нила, утром 25 июля. Рядом с актером была его жена Ди Ди. В своем заявлении она призналась, что ее сердце разбито, и назвала Сорвино «любовью своей жизни».

«Мое сердце разрывается — жизнь в любви, радости и мудрости с ним окончена. Он был самым замечательным отцом. Я так сильно его люблю. Я посылаю тебе любовь к звездам, папа, так как ты возносишься», — добавила дочь артиста.

Пол Сорвино родился 13 апреля 1939 года в Нью-Йорке. Он начинал свою карьеру в качестве копирайтера в рекламном агентстве, а на театральной сцене появился в 1964 году. В кино Сорвино появился только в 1970-х. Он успел сняться примерно в 50 картинах, среди которых были «Никсон» и «Ромео + Джульетта».