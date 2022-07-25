перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Dimitrios Kambouris/Getty Images
Маск выложил совместное фото с Брином, чтобы опровергнуть сообщения о романе с его женой 22:51
Во Франции магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере 22:23
Барнаульского преподавателя признали виновным в дискредитации армии из‑за эмодзи под чужими постами 22:07
Зеркальные небоскребы и 1 трлн долларов: подробности о проекте города будущего в Саудовской Аравии 21:35
На фестивале Comic-Con показали трейлер сериала «Интервью с вампиром» 21:23
Сергей Миронов предложил напасть на Германию из‑за ЛГБТК-флага над Рейхстагом 20:56
Украина осталась без «Евровидения», RHCP анонсировали новый альбом и другие новости дня
20:32 дайджест
Сара Полсон снимется в хорроре «Пыль». Его выпустит студия Searchlight Pictures 20:05
Chineseculutelovers/Instagram*
Dior обвинили в присвоении китайской культуры из‑за дизайна юбки 19:10
В Мьянме впервые почти за 35 лет вынесли смертные приговоры. Казнили четверых противников режима 19:08
Леонида Гозмана* отпустили. Он был задержан по ошибке Обновлено в 19:03
В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Dendy 18:41
Из екатеринбургских библиотек изымают книгу «Полынная елка» о депортированных поволжских немцах 18:38
Из соцсетей Ильи Азара
На Илью Азара составили новый протокол о дискредитации армии 18:26
«Упсала-цирк» покажет секретные представления для пользователей «Самоката» в Петербурге 18:09
Отец Тепляковой подал ее документы в «Синергию». Ректор вуза предложил ввести возрастной ценз 17:53
Театр «Современник» проведет двухдневный «Фестиваль сторителлинга» 17:32
Суд оштрафовал «Гемотест» за утечку 300 гигабайт персональных данных 17:09
АТОР: туристические компании планируют запустить туры в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию 16:50
David Livingston/Getty Images
Умер британский актер Дэвид Уорнер, снявшийся в «Титанике», «Твин Пиксе» и «Докторе Кто» 16:34

Во Франции магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:23

Во Франции введут штрафы для магазинов, которые держат двери открытыми при включенном кондиционере или обогревателе. Об этом сообщил Le Journal du Dimanche.

Также в стране запретят использовать световую рекламу по ночам. В некоторых частях Франции такая реклама уже не применяется с 01:00 до 06:00. Это правило ввели в населенных пунктах с населением менее 800 тыс. человек.

Теперь же световую рекламу разрешат использовать только на вокзалах и в аэропортах, поскольку они не закрываются ночью. Магазинам в других местах придется сократить потребление электроэнергии.

По подсчетам французских властей, новые правила позволят снизить счета за электроэнергию почти на 20%. Штрафы для нарушителей запретов составят до 750 евро за открытые двери и до 1500 евро за световые вывески.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить