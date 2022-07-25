Во Франции магазинам запретят держать двери открытыми при работающем кондиционере

Во Франции введут штрафы для магазинов, которые держат двери открытыми при включенном кондиционере или обогревателе. Об этом сообщил Le Journal du Dimanche.

Также в стране запретят использовать световую рекламу по ночам. В некоторых частях Франции такая реклама уже не применяется с 01:00 до 06:00. Это правило ввели в населенных пунктах с населением менее 800 тыс. человек.

Теперь же световую рекламу разрешат использовать только на вокзалах и в аэропортах, поскольку они не закрываются ночью. Магазинам в других местах придется сократить потребление электроэнергии.

По подсчетам французских властей, новые правила позволят снизить счета за электроэнергию почти на 20%. Штрафы для нарушителей запретов составят до 750 евро за открытые двери и до 1500 евро за световые вывески.