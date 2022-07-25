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На фестивале Comic-Con показали трейлер сериала «Интервью с вампиром»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:23

На фестивале Comic-Con в Сан-Диего представили трейлер сериала «Интервью с вампиром» — новой экранизации романа Энн Райс. Ролик появился на ютьюб-канале Rotten Tomatoes TV.

Видео показывает Новый Орлеан в 1910 году, когда впервые встретились могущественный вампир Лестат де Лионкур и мужчина по имени Луи. Эта встреча привела последнего к тому, что он и сам стал бессмертным чудовищем.

Трейлер демонстрирует, как дружба с Лестатом и становление в качестве вампира повлияли на Луи. В конце ролика содержится сцена, указывающая на то, что история Луи будет рассказана им самим, живущим уже в нынешнее время.

Как и в предыдущей экранизации, сюжет сериала будет посвящен взаимоотношениям Лестата, Луи и девочки-вампира Клаудии. Создатели шоу намерены придерживаться истории Райс и в деталях рассказать об их жизни на протяжении веков.

Шоураннером проекта выступает Ролин Джонс («Подпольная империя», «Перри Мейсон»). Продюсерами стали сама Энн Райс (она занималась сериалом вплоть до своей смерти в декабре 2021 года), ее сын Кристофер, Марк Джонсон и Алан Тейлор. Последний срежиссирует первые два эпизода шоу.

Луи в сериале cыграет звезда «Игры престолов» Джейкоб Андерсон, Лестата — Сэм Рид («Клуб жен астронавтов»), Клаудию — Бейли Басс. Кроме того, в «Интервью с вампиром» можно будет увидеть Ассада Замана в роли Рашида и Эрика Богосяна в роли Дэниела Моллоя.

В первом сезоне сериала будет восемь серий. Их покажет телеканал AMC 2 октября, он приобрел права на восемнадцать книг Энн Райс в начале 2020 года.

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