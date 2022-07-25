Сергей Миронов предложил напасть на Германию из‑за ЛГБТК-флага над Рейхстагом

В своем твиттере он написал, что в 1945-м над Рейхстагом советские солдаты подняли Знамя Победы, а в 2022-м над ним же водрузили ЛГБТК-флаг. «Тот самый случай, когда нужно, а не можно повторить!» — заявил он.

В комментариях напомнили депутату, что нетерпимость к гомосексуалам была частью политики Третьего рейха. В связи с этим некоторые попросили Миронова уточнить, что именно он собирается повторить.

Один из пользователей прикрепил скриншот из «Википедии», согласно которой во времена нацистской Германии за однополые связи между мужчинами было осуждено около 50 тыс. человек, в концлагеря были отправлены 10–15 тыс. гомосексуалов, две трети из которых не пережили депортации.

Три радужных флага разместили над зданием германского правительства в этом году впервые. Это произошло 23 июля, в день, когда в Берлине проходил ЛГБТК-парад и другие мероприятия, посвященные квир-сообществу. Председательница бундестага Бербель Бас сказала, что флаг значительно повысит видимость того, что федеральное правительство привержено принципам разнообразия.