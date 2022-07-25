Украина осталась без «Евровидения», RHCP анонсировали новый альбом и другие новости дня

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Dimitrios Kambouris/Getty Images
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Семён Гудошников
Сегодня в 20:32

В Госдуме разрабатывают законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и кино. Они должны будут отбирать картины и спектакли для показа после принятия закона о полном запрете «гей-пропаганды» и отрицания традиционных ценностей.

Теперь официально: «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании вместо Украины. Обязанности организатора на себя возьмет Би-би-си.

На журналиста Илью Азара завели новое административное дело о дискредитации российской армии. Ранее его уже штрафовали по этой статье.

Леонида Гозмана (признан иноагентом) задержали в Москве, но через несколько часов отпустили. Его адвокат пояснил, что политик был ошибочно задержан по делу о двойном гражданстве.

В Екатеринбурге из библиотек начали изымать детскую книгу «Полынная елка», рассказывающую о поволжских немцах, депортированных в Сибирь в 1941 году. Донос на произведение написал доцент УрГПУ, который нашел в нем «либеральное европейское направление» и неуважение к советским чиновникам.

Отец Алисы Тепляковой подал документы на нее и ее брата Хеймдалля в частный университет «Синергия». В ответ ректор вуза предложил ввести возрастной ценз для поступления во все российские университеты.

«Россия 1» стала самым просматриваемым телеканалом в стране за первое полугодие. Также в пятерке — Первый канал, НТВ, Пятый канал и «Рен ТВ»,

Центробанк планирует возобновить выпуск десятирублевой купюры и думает о возможном возврате пятирублевых банкнот. Это связано с дорогой чеканкой металлических монет.

Умер американский режиссер Боб Рафелсон, чье имя напрямую связано с феноменом нового Голливуда, или американской новой волны 1960–1970-х. Его лента «Пять легких пьес» сделала звездой Джека Николсона.

Студия Marvel раскрыла планы на 2023 и 2024 годы. Всего в этот период выйдет 12 фильмов и сериалов, включая второй сезон «Локи», сольную картину про Сокола из «Сокола и Зимнего Солдата» и последнюю главу «Стражей Галактики».

Ловите пару свежих трейлеров — мистической комедии «Закрыть гештальт» и второго сезона «Чаки».

К музыкальным новостям. Red Hot Chili Peppers анонсировали новый альбом «Return of the Dream Canteen», а St. Vincent выложила кавер на «Piggy» Nine Inch Nails.

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