Из екатеринбургских библиотек изымают книгу «Полынная елка» о депортированных поволжских немцах

В Екатеринбурге из библиотек начали изымать детскую книгу Ольги Колпаковой «Полынная елка», рассказывающую о поволжских немцах, переселенных в Сибирь во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Sota.

Донос на литературное произведение под видом экспертизы написал доцент Уральского педагогического государственного университета Иван Попп. После этого документ за подписью ректора вуза Светланы Минюровой был отправлен в правительство Свердловской области.

В своей «экспертизе» Попп заявляет, что в книге присутствует «либеральное европейское направление», которое сравнивает Гитлера и Сталина. Кроме того, произведение «внушает неуважительное отношение к власти», поскольку в нем негативно показан не только Сталин, но и другие чиновники, что «разрушающе действует» на умы, считает доцент.

Попытку выжить, набрав горсть зерна на колхозном поле, Попп называет «поголовным воровством». Каждый свой тезис он подкрепляет ссылкой на различные правительственные документы, которым якобы противоречит «Полынная елка».

«Путешествие в прошлое — это реальность! Например, 1937», — отреагировала автор книги Ольга Колпакова.

По ее информации, из библиотек изымают «Полынную елку», ссылаясь на приказ замгубернатора Свердловской области Крекова. При этом библиотекарям этот документ не показывают и ничего не объясняют, говорит писательница.

«Что ж, зафиксируем начало репрессий в детской литературе. Посмотрю, как это отразится на встречах (будут ли они теперь вообще или я в каких‑нибудь списках). Еще интересно, что с изъятыми книгами делают, — сжигают?» — добавила она.

«Полынная елка» была опубликована в 2017 году и с тех пор входит в школьную программу для внеклассного чтения. В 2019 году она получила награду как «лучшая военно-патриотическая книга для детей».

Произведение рассказывает о репрессиях глазами детей — трех сестер из семьи российских немцев, которые в 1941 году были высланы из Ростовской области на Алтай. Текст основан на реальных событиях: Колпакова записала воспоминания Марии Фитц, которой на момент депортации было пять лет. «Афиша Daily» отмечала, что рассказчик «Полынной елки» беспощадно откровенен в силу своего малого возраста, а его внешне спокойное отношение к окружающему фантасмагорическому ужасу только подчеркивает кошмар происходящего.