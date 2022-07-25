На Илью Азара составили новый протокол о дискредитации армии

На журналиста Илью Азара составили новый протокол по административной статье о дискредитации российской армии. Об этом сообщил проект «Сетевые свободы».

Дело поступило в Хамовнический районный суд Москвы. Когда оно будет рассмотрено, пока неизвестно. Защищать Азара в ходе процесса будет адвокат Леонид Соловьев.

В данный момент Азар находится не в России. По словам журналиста, ему неизвестно, в связи с чем возбуждено административное дело. «За что именно, не знаю, просто увидел на сайте Мосгорсуда», — сказал Азар.

В июне Азара уже привлекали к ответственности по этой же статье. 10 июня его оштрафовали на 60 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России в публикации в соцсетях. Она была посвящена событиям в Харькове.