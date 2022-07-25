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В России вырос спрос на ретроконсоли Sega и Dendy

Денис Ламехов
Сегодня в 18:41

В России вырос спрос на шестнадцати- и восьмибитные ретроконсоли. Об этом сообщает ТАСС.

В сети «М.Видео — Эльдорадо» за первые шесть месяцев 2022-го спрос увеличился примерно на 9% к прошлому году, в апреле — июне рост продаж достиг 13% относительно того же периода 2021-го.

На маркетплейсе Ozon штучные продажи ретроконсолей в июне выросли на 58% по сравнению с тем же месяцем минувшего года. Наибольший спрос на площадке зафиксирован на приставки Dendy, Sega, Game Boy, Magistr и Game Box.

«Покупатели на Ozon часто отдают предпочтение современным адаптированным моделям ретроконсолей, которые оснащены HDMI-выходом для удобного соединения с телевизором», — сообщили в пресс-службе платформы.

В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что консоли приобретают чаще всего из‑за ностальгии по хитам детства или в качестве первого игрового устройства для ребенка.

Весной компания Sony остановила поставки приставок PlayStation, Microsoft перестала завозить Xbox. Директор по стратегическому развитию VK Play Артем Черменин связывает рост продаж ретроконсолей с дефицитом устройств нового поколения и сложностью покупки игр для них.

«Многие цифровые магазины у нас в стране недоступны, есть сложности с покупкой контента, цены на физические диски также выросли», — добавил он.

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