Dior обвинили в присвоении китайской культуры из‑за дизайна юбки

Более 50 китайских студентов вышли на улицы Парижа и Торонто в знак протеста против юбки французского модного дома Dior. Они утверждают, что дизайн изделия напоминает традиционную китайскую одежду, пишет WWD. Речь идет о юбке mamian или, как ее еще называют, horse face. Она делается из плотной ткани, которая позволяет сделать четкие складки по бокам (как стрелки на брюках). При этом передняя часть юбки остается прямой. Еще одна отличительная особенность — разрез спереди.

© Qcutikk/Instagram*

Юбка люксового бренда отличается от традиционной китайской только рисунком (у Dior она просто черная) и длиной. В оригинальном варианте изделие доходит до пола, а модный бренд представил версию миди — ниже колена, но выше щиколотки. Dior представил свою версию юбки на показе осень-зима 2022 и назвал ее визитной карточкой модного дома (по каким‑то причинам найти фото в хорошем качестве именно с подиума нашему новостному редактору не удалось; возможно, бренд их удалил). Марка рассказывала, что вдохновилась школьной формой при создании силуэта.

Снимок, на котором хорошо видно юбку Dior. 1 из 3 Снимок с показа Dior, который сейчас активно обсуждают в соцсетях. 2 из 3 Снимок с официального сайта Dior. Прикладываем его по нескольким причинам. Во-первых, можно сравнить фон с предыдущей фотографией, чтобы убедиться, что это действительно показ Dior. Во-вторых, модель в желтой клетчатой куртке видна на предыдущем снимке, значит, на показе она шла за моделью в злополучной юбке — отсюда вывод, что слева видна та самая модель (внимание на топ с футболкой и прическу), а значит, Dior действительно мог просто удалить фото. 3 из 3

Протестующие студенты — сторонники ханьфу, национального костюма самой многочисленной народности в Китае. Юбка mamian была частью традиционного наряда ханьцев времен династии Мин. Студенты вышли в национальных костюмах и с плакатами к магазину Dior на Елисейских Полях (Париж, Франция), а также к бутику бренда в Торонто, Канада. Они потребовали от Dior признать истинный источник вдохновения и принести извинения. Среди лозунгов: «Остановите культурную апроприацию», «Dior скопировал дизайн» и «Это традиционный китайский наряд».

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