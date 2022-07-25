Отец Тепляковой подал на нее документы в «Синергию». Ректор вуза предложил ввести возрастной ценз

Отец Алисы Тепляковой, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила на факультет психологии в МГУ, подал документы на дочь и ее брата Хеймдалля в частный университет «Синергия». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Алиса собралась изучать пять образовательных программ (психологии среди них нет), а Хеймдалль — четыре. Их отец планирует, что дети будут осваивать все образовательные программы одновременно, отметили в вузе.

В связи с подачей документов на Тепляковых ректор «Синергии» Артем Васильев предложил ввести возрастной ценз для абитуриентов вузов. Он считает, что высшее образование следует получать с пятнадцати лет.

Ректор предлагает ввести соответствующие изменения в федеральный закон об образовании. Со своей инициативой он обратился в Министерство науки и высшего образования, профильные комитеты Госдумы и в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.

При этом Алисе и Хеймдаллю в любом случае откажут в поступлении в «Синергию». Все студенты вуза обязаны проходить стажировки в компаниях, а работодатели не могут принимать в качестве стажеров детей младше четырнадцати лет.

Завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов в свою очередь сообщил, что Алиса Теплякова до сих пор у них числится. Однако занятия она не посещает, а ее родители не выходят на связь, добавил Тхостов.