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«Упсала-цирк» покажет секретные представления для пользователей «Самоката» в Петербурге

Денис Ламехов
Сегодня в 18:09

«Упсала-цирк» и сервис «Самокат» запустили совместный проект — пользователи приложения для заказа продуктов смогут посетить короткие представления цирка в Петербурге. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В приложении «Самокат» вместо привычных карточек товаров появились фото с трюками — с их помощью можно перейти на отдельную страницу. На ней артисты и тренеры «Упсала-цирка» в коротких роликах рассказывают, как самому выучить один из несложных трюков.

На странице можно оставить адрес электронной почты, чтобы получить рассылку с информацией о трех секретных местах в Петербурге — там 30 июля и пройдут пятнадцати-тридцатиминутные шоу цирка в поп-ап-формате, а также мастер-классы артистов.

Кроме того, у пользователей будет возможность попасть на большие представления — для этого нужно сообщить кодовое слово из рассылки представителю цирка на коротком шоу.

«Упсала-цирк» — цирк в стационарном шатре без животных и клоунов, объединяющий профессиональную труппу, инклюзивный проект и инициативу для детей и подростков из групп социального риска. Работает в Петербурге с 2000 года.

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