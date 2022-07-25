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АТОР: туристические компании планируют запустить туры в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию

Денис Ламехов
Сегодня в 16:50

Туристические компании планируют запуск туров в Европу с транзитом через Эстонию, Латвию и Финляндию, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Сейчас они изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также рассчитывают стоимость таких туров, указали в организации.

В АТОР также заявили, что после приостановки работы Booking.com в России и отказа в обслуживании российских банковских карт в Европе есть вероятность роста обращений к туроператорам путешественников, которые прежде ездили в Финляндию и Эстонию самостоятельно.

Сейчас туристические компании затрудняются оценить объемы такого сдвига: с открытия сухопутных границ прошло меньше двух недель. Роста числа обращений туристов участники рынка ждут ближе к осени.

27 февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для всех зарегистрированных в России самолетов — жители страны потеряли возможность летать в Европу напрямую из российских городов.

При этом путешественники сохранили возможность выезжать за пределы России по суше. Правительство сняло коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы 15 июля.

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