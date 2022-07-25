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Умер британский актер Дэвид Уорнер, снявшийся в «Титанике», «Твин Пиксе» и «Докторе Кто»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:34

В возрасте 80 лет умер британский актер Дэвид Уорнер, снявшийся в более чем 200 фильмах и сериалах, включая «Титаник», «Твин Пикс» и «Трон». Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на заявление семьи актера.

Последние 18 месяцев Уорнер провел в доме престарелых «Денвилл-холл», предназначенном для работников индустрии развлечений. Причина смерти — онкологическое заболевание.

«Нам, его семье и друзьям будет его очень не хватать, и мы будем помнить его как добросердечного, щедрого и сострадательного человека, партнера и отца, чье наследие выдающейся работы затронуло жизни множества людей», — говорится в заявлении близких.

Уорнер, нередко исполнявший роли злодеев, получил известность после выхода фильмов «39 ступеней» (1978), «Бандиты времени» (1981) и «Трон» (1982). Он также снялся в экранизации повести Чарлза Диккенса «Рождественская история» (1983).

Актер появился в сериалах «Улица потрошителя» (2012–2016), «Доктор Кто» (2013) и «Страшные сказки» (2014–2016). За съемки в мини-сериале «Масада» он получил «Эмми» как лучший актер второго плана. Одну из последних ролей Уорнер исполнил в фильме «Мэри Поппинс возвращается» (2018).

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