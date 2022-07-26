Delivery Club запустил аудиогиды с маршрутами по нетуристическим районам Петербурга

Сервис Delivery Club запустил аудиогиды «За Невой» с маршрутами по районам Петербурга, расположенным за пределами туристического центра. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

В список вошли Невский, Красногвардейский, Выборгский, Приморский и Московский районы. Чтобы совершить прогулку, пользователи могут зайти на cайт с подкаст-гидами, выбрать интересующую их местность, открыть онлайн-карту с маршрутом, включить запись и стартовать.

На самый короткий маршрут уйдет примерно один час, на самый длинный — два часа, его протяженность составляет порядка девяти километров.

Подкаст-гиды были записаны совместно с петербургским блогером Vlad Slav. Во время прогулок пользователям предложат перекусить в одном из заведений по пути, взяв там еду навынос.

Аналогичный проект, посвященный Москве, Delivery Club запустил летом 2021 года — он получил название «За Садовым».