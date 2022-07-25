В РФ хотят создать общественные советы при ТВ, театре и кино. Они будут отбирать работы для показа

В Госдуме разрабатывают законопроект об общественных советах на телевидении, в театре и кино. Об этом сообщил соавтор документа, замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев, пишет «Интерфакс».

По словам законодателя, документ должен регулировать процесс отбора картин для проката после принятия закона о полном запрете гей-пропаганды. Депутат говорит, что законопроект разрабатывался долгие годы, но все время наталкивался на сопротивление. В новой редакции он будет касаться не только телевидения, но и театра с кино.

Бурляев считает, что нынешние экспертные советы иногда состоят «наполовину из блогеров и сотрудников интернет-порталов, а не признанных специалистов в области кино». Кроме того, в них входят прокатчики и продюсеры, заинтересованные в выходе фильма.

По мнению депутата, в общественные советы на телевидении, в театрах и кино должны входить учителя, медики, правоохранители, духовенство — «люди, реально признанные обществом как профессионалы в своем деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение».

Бурляев призвал не бояться слова цензура, заявив, что оно переводится как «строгое суждение взыскательного критика». «Государство, заботящееся о будущих поколениях, имеет право иметь свою взыскательную критику и строгое суждение», — считает депутат.

Согласно третьей статье Конституции России, в стране запрещена цензура массовой информации, а также создание и финансирование организаций, нацеленных на осуществление такой цензуры. Ограничение СМИ возможно лишь в условиях чрезвычайного или военного положения.