Volkswagen занял первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes

Деловое издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний, работающих в России. Первую строчку занял немецкий автопроизводитель Volkswagen: его выручка в 2021 году составила 517 млрд рублей.

На второй строчке расположилась сеть товаров для ремонта «Леруа Мерлен» (456,6 млрд рублей), за ней — автоконцерн Renault (456,3 млрд рублей), лидер прошлогоднего рейтинга — производитель табака Philip Morris (392,9 млрд рублей) и корпорация Apple (386 млрд рублей).

Суммарная выручка всех компаний из перечня составила 8,8 трлн рублей. На данный момент 16 из 50 участников рейтинга объявили об уходе из России, сократили деятельность, продали активы или сообщили о поиске покупателей на них.

Среди избавившихся от активов на местном рынке — Renault, «Макдоналдс», нефтяная компания Shell, табачный производитель Imperial Brands, дистрибьютор электроники ELKO Group. Forbes отмечает, что у последней (базируется в Латвии) на российский бизнес приходилась почти половина выручки.

В числе тех, кто объявил о прекращении бизнеса в России и/или о поиске покупателей на свои российские активы, — датский производитель пива и напитков Carlsberg, британский табачный производитель British American Tobacco, шведский ретейлер H&M.