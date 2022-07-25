Жителя Серпухова, устроившего взрыв у православной гимназии, приговорили к 13 годам колонии

Серпуховский городской суд приговорил 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в православной гимназии, к 13 годам колонии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Струженкова признали виновным в покушении на убийство двух или более лиц, умышленном уничтожении чужого имущества, а также незаконном изготовлении и обороте оружия. Суд также назначил ему штраф в размере 205 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год.

В качестве смягчающих обстоятельств суд счел возраст подсудимого, полное возмещение материального ущерба, признание вины и раскаяние, а также наличие у него онкологического заболевания. Прокурор требовал приговорить Струженкова к 14 годам лишения свободы.

«Довод подсудимого о том, что он в последний момент отказался от совершения преступления, не находит под собой основания, он опровергается показаниями потерпевших и свидетелей. Опровергается он и обстоятельствами дела: за два дня до преступления он также пришел в гимназию с двумя взрывными устройствами, намереваясь произвести взрыв. И только отсутствие людей остановило его», — отметил судья.

13 декабря 2021 года Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство на территории женского монастыря в Серпухове. В результате инцидента пострадали десять детей и сам юноша, которому пришлось ампутировать ногу.

По словам источника «Интерфакса», мотивом преступления «стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений». В прошлом Струженков был воспитанником церковно-приходской гимназии при обители.