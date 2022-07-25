«Евровидение-2023» пройдет в Великобритании

В 2023-м «Евровидение» пройдет в Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

Обязанности организатора на себя возьмет Би-би-си. Европейский вещательный союз подчеркнул, что Украина как страна, победившая на «Евровидении-2022», сразу пройдет в финал конкурса в следующем году.

На «Евровидении» в 2022 году победила украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». По результатам голосования жюри и телезрителей коллектив получил 631 балл.

Однако организаторы песенного конкурса объявили, что Украина не сможет провести мероприятие в своей стране по соображениям безопасности. В ответ украинский министр культуры Александр Ткаченко сказал, что будет требовать изменить решение.

Затем британский премьер Борис Джонсон заявил, что Украине все же нужно дать шанс провести конкурс в 2022-м. Он отметил, что до старта «Евровидения» еще год, и выразил надежду, что к тому времени «все будет хорошо» и страна сможет провести конкурс.

Однако 23 июня Европейский вещательный союз все же подтвердил отказ проводить песенный конкурс на Украине в 2023 году.