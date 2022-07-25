«Россия 1» стал самым рейтинговым каналом в стране

«Россия 1» стал самым просматриваемым каналом за первое полугодие в стране. Об этом пишет РИА «Новости».
Рейтинг «России 1» составляет 2,2%, а доля просмотра — 15,1%. На втором месте идет Первый канал с рейтингом 1,4% и с долей 10,0%, на третьем — НТВ с рейтингом 1,2% и с долей 8,6%, на четвертом — Пятый канал с рейтингом 0,8% и с долей 5,7%, на пятом — РЕН ТВ с рейтингом 0,7% и с долей 4,7%.
Вот как выглядит топ-20 самых рейтинговых каналов
- «Россия 1»;
- «Первый канал»;
- НТВ;
- «Пятый канал»;
- РЕН ТВ;
- СТС;
- «Домашний»;
- «ТВ Центр»;
- «Россия 24»;
- ТНТ;
- ТВ-3;
- «Карусель»;
- «Звезда»;
- «Пятница»;
- «Мир»;
- «Матч ТВ»;
- Disney;
- «Россия К»;
- «Мосфильм. Золотая коллекция»;
- «Дом кино».
Рейтинг представляет собой среднее количество человек, смотревших программу, в процентах от населения. Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа.