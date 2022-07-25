«Россия 1» стал самым рейтинговым каналом в стране

«Россия 1» стал самым просматриваемым каналом за первое полугодие в стране. Об этом пишет РИА «Новости».

Рейтинг «России 1» составляет 2,2%, а доля просмотра — 15,1%. На втором месте идет Первый канал с рейтингом 1,4% и с долей 10,0%, на третьем — НТВ с рейтингом 1,2% и с долей 8,6%, на четвертом — Пятый канал с рейтингом 0,8% и с долей 5,7%, на пятом — РЕН ТВ с рейтингом 0,7% и с долей 4,7%.

Вот как выглядит топ-20 самых рейтинговых каналов

«Россия 1»;

«Первый канал»;

НТВ;

«Пятый канал»;

РЕН ТВ;

СТС;

«Домашний»;

«ТВ Центр»;

«Россия 24»;

ТНТ;

ТВ-3;

«Карусель»;

«Звезда»;

«Пятница»;

«Мир»;

«Матч ТВ»;

Disney;

«Россия К»;

«Мосфильм. Золотая коллекция»;

«Дом кино».

Рейтинг представляет собой среднее количество человек, смотревших программу, в процентах от населения. Доля аудитории — среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа.