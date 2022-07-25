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Умер режиссер эры Нового Голливуда, автор ленты «Пять легких пьес» Боб Рафелсон

Денис Ламехов
Сегодня в 12:28

Скончался американский режиссер, продюсер, сценарист Боб Рафелсон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Рафелсону было 89 лет, он умер от естественных причин, рассказала THR его жена Габриэль.

Боб Рафелсон был одним из пионеров Нового Голливуда — явления в американской культуре 1960-х и 1970-х, связанного с расцветом авторского кино.

Первым проектом Рафелсона и его творческого партнера Берта Шнайдера был комедийный сериал о рок-группе The Monkees, которую собрали специально для съемок ленты, — набор музыкантов проводился по объявлениям в газетах.

В последующие годы The Monkees превратились в самостоятельную музыкальную величину, Рафелсон снял с их участием полнометражку «Голова» (1968). Соавтором сценария выступил Джек Николсон — с ним режиссер будет работать еще не раз.

Лента Рафелсона «Пять легких пьес» (1970) принесла Николсону известность — он и Джессика Лэнг сыграли в картине главные роли. Фильм был номинирован на «Оскар». Спустя 30 лет после выхода его внесли в Национальный реестр фильмов США.

Также Рафелсон снял ленты «Почтальон всегда звонит дважды» (1976), «Оставайся голодным» (1976), «Лунные горы» (1990) и другие.

Предлагаем перечитать архивный материал «Афиши», посвященный феномену Нового Голливуда и, в частности, фигуре Боба Рафелсона.

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