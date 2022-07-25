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ФАС попросили проверить Twitch из‑за приостановки выплат стримерам из России

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:49

Общественная организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) попросила ФАС возбудить дело против Twitch из‑за блокировки российских стримеров и приостановки выплат авторам на карты российских банков. Об этом сообщает ТАСС.

В обращении сказано, что стриминговая платформа нарушила часть 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции».

«Правила очень расплывчаты, позволяют Twitch действовать по „собственному усмотрению“ и фактически произвольно блокировать любого пользователя Twitch. <…> В правилах не указано нарушение какого именно „действующего законодательства“ является основанием для блокировки пользователя. Из установленной в правилах формулировки следует, что имеется в виду любой закон любого государства», — поясняется в обращении.

В РОЦИТ также заявили, что Twitch искусственно ограничивает возможность перехода на другие платформы, так как запрещает определенным категориям стримеров трансляцию одновременно на нескольких платформах.

«Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещенного законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением», — рассказали в пресс-службе РОЦИТ.

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