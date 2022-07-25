В России появились ноутбуки без русской раскладки из‑за параллельного импорта

В Россию из‑за параллельного импорта поставляется все больше ноутбуков и клавиатур без русской раскладки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Дистрибьюторы считают, что доля таких устройств достигнет 10% к концу года. В свою очередь сервисы, которые наносят гравировки на клавиатуры, уже говорят об удвоении спроса.

Собеседник издания в правительстве рассказал, что нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет на исполнение ряда госконтрактов.

«По условиям тендера подрядчик не может поставить АРМ [автоматизированное рабочее место] без клавиатуры, с английской раскладкой — тоже не может. Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой», — отметил он.

В Минпромторге подчеркнули, что даже если покупателям понадобится русская гравировка, то ее стоимость невысока и «цена конечной продукции останется практически неизменной». По данным «Коммерсанта», стоимость гравировки составляет 1500–2000 рублей. Однако на некоторых устройствах придется полностью вынимать клавиатуру, а это может привести к прекращению действия гарантии от производителя.