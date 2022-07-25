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«Ъ»: Wildberries установил план продаж для ряда продавцов — от него зависит комиссия площадки

Денис Ламехов
Сегодня в 10:21

Российская торговая площадка Wildberries установила план продаж для продавцов, зарабатывающих на маркетплейсе более 100 тыс рублей в неделю, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании.

Газета указывает, что от выполнения плана зависит размер комиссии, взимаемой площадкой. Для увеличивших недельную выручку на 10% Wildberries снижает комиссию на 5% за этот период и возвращает ее в виде бонуса. Для не справившихся с этой задачей комиссия увеличивается на 5%, она удерживается при следующей выплате.

В Wildberries сообщили, что впервые использовали такой механизм в марте 2022-го. Отказаться от участия в акции невозможно, указывает «Коммерсант».

«Единственный эффективный способ увеличить продажи на положенные 10% — снизить цены, но такой возможности у нас не было из‑за проведения другой акции», — сообщили газете в крупной компании, продающей товары на Wildberries, ее название не раскрывается.

Введенная практика позволяет увеличить ассортимент товаров и избежать «спекулятивного роста цен на площадке в условиях экономической неопределенности на рынках», пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя маркетплейса.

Работающий с Wildberries федеральный модный ретейлер сообщил, что также не смог нарастить продажи на 10%, но скидка постоянного покупателя, которую компенсирует Wildberries, полностью нивелировала рост комиссии.

В Wildberries рассказали, что вложили около 16,7 млрд рублей в компенсации скидки постоянного покупателя для всех продавцов маркетплейса. «Коммерсант» не сообщает, сколько продавцов попали под снижение, а сколько — под увеличение комиссии.

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