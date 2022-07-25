Жестокие преступления в трейлере второго сезона «Чаки»

Вышел дебютный трейлер второго сезона «Чаки» от создателя оригинальной франшизы Дона Манчини. Премьера — 5 октября.

В ролике трио из Джейка Уилера, Девона Эванса и Лекси Кросс попадает в католическую школу. Преподаватели не верят подросткам в историю о разумной кукле убийце. Однако, когда в школу попадает кукла Чаки в подарочной упаковке, начинает происходить настоящий ад.

Чаки душит священника его же четками и пугает монахиню фразой: «Привет, я Чаки. Хочешь помолиться?».