Жестокие преступления в трейлере второго сезона «Чаки»

Вышел дебютный трейлер второго сезона «Чаки» от создателя оригинальной франшизы Дона Манчини. Премьера — 5 октября.
В ролике трио из Джейка Уилера, Девона Эванса и Лекси Кросс попадает в католическую школу. Преподаватели не верят подросткам в историю о разумной кукле убийце. Однако, когда в школу попадает кукла Чаки в подарочной упаковке, начинает происходить настоящий ад.
Чаки душит священника его же четками и пугает монахиню фразой: «Привет, я Чаки. Хочешь помолиться?».
Во втором сезоне вернутся Закари Артур, Бьоргвин Арнарсон, Аливия Линд, Фиона Дуриф, Алекс Винсент, Кристин Элиз и Барбара Элин Вудс, а также дважды убитый Девон Сава. Звезды фильмов ужасов Джина Гершон, Джо Пантолиано, Тони Наппо, Лара Джин Чоростеки и Саттон Страке также присоединятся к знаменитой франшизе.
Сюжет второго сезона пока не разглашается. Однако известно, что в нем появится ребенок Чаки и Тиффани — Глен Рей. Его сыграет Лаклан Уотсон из шоу «Леденящие душу приключения Сабрины».