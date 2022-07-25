ЦБ планирует возобновить печать десятирублевых купюр

Центробанк планирует возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратили в 2013 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя регулятора Сергея Белова.

Он рассказал, что с 2009 года выросла стоимость металла из‑за чего чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной.

«Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр», — подчеркнул Белов.