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ЦБ планирует возобновить печать десятирублевых купюр

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:06

Центробанк планирует возобновить печать десятирублевой купюры образца 1997-го, выпуск которой прекратили в 2013 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампредседателя регулятора Сергея Белова.

Он рассказал, что с 2009 года выросла стоимость металла из‑за чего чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной.

«Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр», — подчеркнул Белов.

© Bob Marquart/Flickr

Печатать купюру начнут к концу года, а ее модификация состоится по утвержденному плану — в 2025-м.

По словам зампредседателя ЦБ, в регуляторе также обсуждается вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать после 1998 года. Эти купюры до сих пор есть в обращении, но они встречаются очень редко.

Эксперты «Известий» считают, что возвращение купюр низкого номинала в активное обращение будет способствовать не только экономии при производстве, но и решению проблем с домашними «складами» монет.

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