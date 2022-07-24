Канье Уэст выступил на фесте Rolling Loud, хотя сам же отказался от участия

Однако Уэст все же появился на Rolling Loud и выступил на другой сцене вместе с Lil Durk. Они исполнили свой недавний фит с Карди Би «Hot Shit» и «Father Stretch My Hands Pt. 1.».

Уэст решил , что больше «не будет выступать». Это второй раз, когда артист отказывается участвовать в фестивале — первой была Coachella в апреле.

22 июля Канье Уэст появился на фестивале Rolling Loud в Майами, хотя менее чем за неделю до события отменил свое участие. Изначально рэпер должен был быть хедлайнером, но его место заменил Kid Cudi.

В то же время хедлайнер Kid Cudi, сменивший Уэста, покинул свое же выступления — слушатели бросали предметы на сцену, мешали рэперу и выкрикивали имя Уэста. «Если в меня хоть что‑то попадет, если я увижу на сцене хоть что‑то еще, то я уйду», — сказал он, когда в него прилетела бутылка. После этого в него полетела еще одна бутылка — и артист ушел.

По данным Setlist.FM, Kid Cudi исполнил лишь четыре песни — «Tequila Shots», «She Knows This», «Marijuana» и «Revofev».

Когда Уэст отказался приезжать на Rolling Loud, соучредители феста Тарик Шериф и Мэтт Зинглер заявили, что «потратили месяцы на работу с ним и его командой над выступлением» и это первый раз, когда хедлайнер отказывается от участия.

«Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать Kid Cudi в качестве хедлайнера в Майами, и нам не терпится увидеть, что он приготовил», — сказали тогда организаторы Rolling Loud.

Уэст и Cudi ранее были близкими друзьями и соавторами, но с середины 2010-х их отношения испортились. В начале этого года они снова поссорились, предположительно, из‑за дружбы Кади с Питом Дэвидсоном, нынешним возлюбленным бывшей жены Уэста Ким Кардашьян. По этой же причине Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2».