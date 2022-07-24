Канье Уэст выступил на фесте Rolling Loud, хотя сам же отказался от участия

22 июля Канье Уэст появился на фестивале Rolling Loud в Майами, хотя менее чем за неделю до события отменил свое участие. Изначально рэпер должен был быть хедлайнером, но его место заменил Kid Cudi.
Уэст решил, что больше «не будет выступать». Это второй раз, когда артист отказывается участвовать в фестивале — первой была Coachella в апреле.
Однако Уэст все же появился на Rolling Loud и выступил на другой сцене вместе с Lil Durk. Они исполнили свой недавний фит с Карди Би «Hot Shit» и «Father Stretch My Hands Pt. 1.».
В то же время хедлайнер Kid Cudi, сменивший Уэста, покинул свое же выступления — слушатели бросали предметы на сцену, мешали рэперу и выкрикивали имя Уэста. «Если в меня хоть что‑то попадет, если я увижу на сцене хоть что‑то еще, то я уйду», — сказал он, когда в него прилетела бутылка. После этого в него полетела еще одна бутылка — и артист ушел.
По данным Setlist.FM, Kid Cudi исполнил лишь четыре песни — «Tequila Shots», «She Knows This», «Marijuana» и «Revofev».
Когда Уэст отказался приезжать на Rolling Loud, соучредители феста Тарик Шериф и Мэтт Зинглер заявили, что «потратили месяцы на работу с ним и его командой над выступлением» и это первый раз, когда хедлайнер отказывается от участия.
«Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать Kid Cudi в качестве хедлайнера в Майами, и нам не терпится увидеть, что он приготовил», — сказали тогда организаторы Rolling Loud.
Уэст и Cudi ранее были близкими друзьями и соавторами, но с середины 2010-х их отношения испортились. В начале этого года они снова поссорились, предположительно, из‑за дружбы Кади с Питом Дэвидсоном, нынешним возлюбленным бывшей жены Уэста Ким Кардашьян. По этой же причине Уэст передумал делать фит с Kid Cudi для «Donda 2».