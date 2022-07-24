Жертва сильного ливня в Сочи, блокировка нового сайта «Новой газеты» и другие новости дня

Вечером 23 июля на Сочи обрушился залповый ливень (за час выпало 55 мм осадков), в результате погибла одна женщина. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации.

Россия расширила список «недружественных стран». Острова Гернси и Мэн попали в него из‑за поддержки британских санкций против России. Багамские острова, в свою очередь, оказались в перечне из‑за введения запрета на любые операции с Центробанком, российским Минфином и рядом кредитных организаций страны.

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал новый сайт «Новой газеты» из‑за дискредитации ВС России. В чем именно она заключалась и в каком материале была обнаружена, редакции не объяснили.

Еврейское агентство «Сохнут» собирается перенести свой московский офис в Израиль. Сейчас сотрудники «образно говоря, собирают вещи и пересматривают свои проблемы и работу», передает The Jerusalem Post.

Жительница Бутырского района Москвы пожаловалась в полицию, что кто‑то из ее соседей назвал свой вайфай «Слава Украине». Правоохранители приехали на место, чтобы найти квартиру, из которой исходит сигнал.

Глава «Вкусно — и точка» анонсировал замену бигмака и «МакФлури». Заодно он рассказал, почему именно эти два блюда долго не появлялись в меню, — все дело в соусе бургера и в технологии приготовления десерта.

NASA опубликовало спутниковые снимки озера Мид, крупнейшего водохранилища США. На них видно, что уровень воды в нем стремительно падает, — с годами он достиг показателей 1937 года, когда водохранилище только наполняли. А всему виной — сильная засуха.

На Comic-Con в Сан-Диего не перестают делиться трейлерами новых проектов. Настала очередь «Песочного человека» — сериал стартует на Netflix уже 5 августа.

Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Шазам! Ярость богов». В ролике главный герой одновременно пытается разобраться со своим ментальным здоровьем и спасти мир, только вот поначалу все идет не очень удачно.

Marvel показала первый трейлер продолжения «Черной Пантеры». В нем поется «No, woman, no cry», и он посвящен погибшему актеру Чедвику Боузману, который исполнял роль Т’Чаллы, короля Ваканды.

Еще можно посмотреть трейлер сериала «Женщина-Халк» с Татьяной Маслани и Марком Руффало в главных ролях. До сих пор не до конца понятно, что будет делать главная героиня со своей новой способностью превращаться в зеленого монстра.