На Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек. Он был добровольцем на стороне Киева

Польский боец ММА Томаш Валентек погиб во время боевых действий на территории Украины, сообщила польская федерация смешанных боевых искусств. Он состоял в интернациональном легионе обороны Украины.

«С большой грустью восприняли информацию о гибели Томаша, который в качестве польского добровольца воевал в интернациональном легионе обороны Украины, где и погиб. Томаш принял участие и выиграл второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром», — следует из сообщения.

Днем ранее Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко писало, что в ходе военных действий на Донбассе были убиты двое американцев (это подтвердил Госдепартамент), канадец и швед. Они должны были помешать переправе российских войск через реку, но наткнулись на засаду.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны из иностранных добровольцев. Минобороны России считает их наемниками, а не комбатантами.

В середине июля российское ведомство заявило о 7107 наемниках (большая часть из Польши), прибывших на Украину после начала боевых действий. К тому моменту участвовать в них продолжали 2741 боец, а остальные были убиты либо вернулись обратно.