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На Украине погиб польский боец ММА Томаш Валентек. Он был добровольцем на стороне Киева

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Польский боец ММА Томаш Валентек погиб во время боевых действий на территории Украины, сообщила польская федерация смешанных боевых искусств. Он состоял в интернациональном легионе обороны Украины.

«С большой грустью восприняли информацию о гибели Томаша, который в качестве польского добровольца воевал в интернациональном легионе обороны Украины, где и погиб. Томаш принял участие и выиграл второй чемпионат ММА, организованный в Гливице. Покойся с миром», — следует из сообщения.

Днем ранее Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» Руслана Мирошниченко писало, что в ходе военных действий на Донбассе были убиты двое американцев (это подтвердил Госдепартамент), канадец и швед. Они должны были помешать переправе российских войск через реку, но наткнулись на засаду.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны из иностранных добровольцев. Минобороны России считает их наемниками, а не комбатантами.

В середине июля российское ведомство заявило о 7107 наемниках (большая часть из Польши), прибывших на Украину после начала боевых действий. К тому моменту участвовать в них продолжали 2741 боец, а остальные были убиты либо вернулись обратно.

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