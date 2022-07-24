Гослинг хотел бы сыграть Призрачного гонщика. А Файги готов найти ему место в киновселенной Marvel

Президент Marvel Studios Кевин Файги готов снять Райана Гослинга в киновселенной. Ранее актер говорил, что хотел бы сыграть Призрачного гонщика.

После панели Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего Файги поддержал идею Гослинга, хоть и не сразу в нее поверил.

«Гослинг невероятный, удивительный. С радостью нашел бы ему место в киновселенной Marvel. Райан нарядился Кеном [для фильма о Барби], вышел на Венис-Бич — и в СМИ обсуждали это больше, чем крупные фильмы, которые выпустили в тот уикэнд. Удивительно», — сказал он.

Гослинг говорил, что хотел бы перевоплотиться в Призрачного гонщика. Ранее этого супергероя играли Ник Кейдж и Габриэль Луна. Первый даже признавался, что «Призрачный гонщик» получился бы лучше с рейтингом R (18+).

Однако Marvel Studios пока не заявляла об отдельном фильме о Призрачном гонщике. На Comic-Con она анонсировала развитие мультивселенных, в которые войдут «Фантастическая четверка» и две части «Мстителей» — «Династия Канга» и «Секретные войны».