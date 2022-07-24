перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Жертва сильного ливня в Сочи, блокировка нового сайта «Новой газеты» и другие новости дня
18:40 дайджест
Гослинг хотел бы сыграть Призрачного гонщика. А Файги готов найти ему место в киновселенной Marvel 17:12
В Сочи ввели режим ЧС из‑за сильного ливня 16:53
Вышел новый трейлер сериала «Женщина-Халк» 16:30
«Вкусно — и точка» анонсировал замену «Биг Мака» и «Макфлури» 15:59
Уровень воды в крупнейшем водохранилище США находится на историческом минимуме. Всему виной засуха 15:58
Второй сезон «Локи» выйдет в 2023 году 15:07
Москвичка обнаружила Wi-Fi с названием «Слава Украине». Приехала полиция 14:02
Larry Koester/Flickr
«Сохнут» планирует перенести московский офис в Израиль 13:45
Посмотрите трейлер «Песочного человека». Сериал стартует на Netflix уже в августе 12:55
Вышел первый трейлер сиквела «Черной пантеры» 12:02
Закари Ливай пришел на сеанс психотерапии к педиатру в первом трейлере «Шазам! Ярость богов» 11:00
РКН заблокировал новый сайт «Новой газеты». Он прожил чуть больше 7 дней 9:23
kismet / Unsplash
В Сочи из‑за сильного ливня погиб один человек 8:55
«Спартак» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской премьер-лиги 8:39
Кубинские депутаты одобрили проект Семейного кодекса, который легализует однополые браки Вчера в 20:32
Исследование: предки пингвинов жили у экватора и достигали роста в 2,1 метра Вчера в 19:31
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения Вчера в 18:11
Уход IMAX из России, первый тизер «Джона Уика» и другие новости дня
Вчера в 17:57 дайджест
Купер Хоффман и Дэвид Харбор сыграют в новом фильме режиссера «В ритме ча-ча-ча» Купера Рэффа Вчера в 17:14

Гослинг хотел бы сыграть Призрачного гонщика. А Файги готов найти ему место в киновселенной Marvel

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Президент Marvel Studios Кевин Файги готов снять Райана Гослинга в киновселенной. Ранее актер говорил, что хотел бы сыграть Призрачного гонщика.

После панели Marvel Studios на Comic-Con в Сан-Диего Файги поддержал идею Гослинга, хоть и не сразу в нее поверил.

«Гослинг невероятный, удивительный. С радостью нашел бы ему место в киновселенной Marvel. Райан нарядился Кеном [для фильма о Барби], вышел на Венис-Бич — и в СМИ обсуждали это больше, чем крупные фильмы, которые выпустили в тот уикэнд. Удивительно», — сказал он.

Гослинг говорил, что хотел бы перевоплотиться в Призрачного гонщика. Ранее этого супергероя играли Ник Кейдж и Габриэль Луна. Первый даже признавался, что «Призрачный гонщик» получился бы лучше с рейтингом R (18+).

Однако Marvel Studios пока не заявляла об отдельном фильме о Призрачном гонщике. На Comic-Con она анонсировала развитие мультивселенных, в которые войдут «Фантастическая четверка» и две части «Мстителей» — «Династия Канга» и «Секретные войны».

Подробности по теме
В соцсетях шутят над Райаном Гослингом в образе Кена. Собрали мемы и рассказали об одной догадке
В соцсетях шутят над Райаном Гослингом в образе Кена. Собрали мемы и рассказали об одной догадке
События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить