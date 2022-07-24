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В Сочи ввели режим ЧС из‑за сильного ливня

Виктория Шанина
Сегодня в 16:53

Власти Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации из‑за последствий трехдневного ливня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Стихия за прошедшие три дня оставила разрушения во всей районах города. Ситуация крайне серьезная. Больше всего пострадал Центральный район. В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта — не происходило», — заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По-прежнему действует штормовое предупреждение. Пляжи курорта остаются закрытыми для купания.

Вечером в субботу на город обрушился залповый ливень, за час выпало 55 мм осадков. Были подтоплены участки дорог, а также придомовые территории и первые этажи зданий.

В этот из‑за сильного ливня погибла женщина. Это произошло на Донской улице, где из‑за отсутствия ливневок (там вода сходит в реку Сочинка самотеком) сильно поднялся уровень воды.

«Интерфакс» писал, что река Бзугу после сильного ливня вышла из берегов. Несколько районов оказались обесточены.

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