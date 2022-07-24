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Вышел новый трейлер сериала «Женщина-Халк»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:30

Ютьюб-канал Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер сериала «Женщина-Халк» с канадской актрисой Татьяной Маслани в главной роли. По сюжету картины племянница Брюса Баннера (Марк Руффало) по имени Дженнифер Уолтерс получает его способность перевоплощаться в зеленого монстра после переливания крови.

До сих пор не до конца понятно, что будет делать Дженнифер со своими новыми способностями. В трейлере она просто ловит мелких преступников и случайно становится очень популярной. Но мы все еще не теряем надежду, что в сериале появится «босс» — сильнейший антагонист, сразится с которым будет главной целью женщины-халка.

В первом трейлере, который вышел в середине мая, Дженнифер становиться «новым мстителем» вовсе не собирается и просит не называть ее супергероем.

«Это для миллионеров и нарциссов. И почему‑то для повзрослевших сирот», — утверждает героиня.

Премьера сериала запланирована на 17 августа. Посмотреть шоу можно будет на стриминговой платформе Disney+.

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