Вышел новый трейлер сериала «Женщина-Халк»

Ютьюб-канал Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер сериала «Женщина-Халк» с канадской актрисой Татьяной Маслани в главной роли. По сюжету картины племянница Брюса Баннера (Марк Руффало) по имени Дженнифер Уолтерс получает его способность перевоплощаться в зеленого монстра после переливания крови.
До сих пор не до конца понятно, что будет делать Дженнифер со своими новыми способностями. В трейлере она просто ловит мелких преступников и случайно становится очень популярной. Но мы все еще не теряем надежду, что в сериале появится «босс» — сильнейший антагонист, сразится с которым будет главной целью женщины-халка.
В первом трейлере, который вышел в середине мая, Дженнифер становиться «новым мстителем» вовсе не собирается и просит не называть ее супергероем.
«Это для миллионеров и нарциссов. И почему‑то для повзрослевших сирот», — утверждает героиня.
Премьера сериала запланирована на 17 августа. Посмотреть шоу можно будет на стриминговой платформе Disney+.