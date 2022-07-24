Вышел новый трейлер сериала «Женщина-Халк»

Ютьюб-канал Marvel Entertainment опубликовал новый трейлер сериала «Женщина-Халк» с канадской актрисой Татьяной Маслани в главной роли. По сюжету картины племянница Брюса Баннера (Марк Руффало) по имени Дженнифер Уолтерс получает его способность перевоплощаться в зеленого монстра после переливания крови.

До сих пор не до конца понятно, что будет делать Дженнифер со своими новыми способностями. В трейлере она просто ловит мелких преступников и случайно становится очень популярной. Но мы все еще не теряем надежду, что в сериале появится «босс» — сильнейший антагонист, сразится с которым будет главной целью женщины-халка.