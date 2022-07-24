Посмотрите трейлер «Песочного человека». Сериал стартует на Netflix уже в августе

Шоу следует комиксу 1989 года, написанному Нилом Гейманом . По сюжету после десятилетий заточения в реальном мире повелитель снов Морфей ( Том Стерридж ) должен вернуть свои павшее королевство и силу. На пути ему встретятся предок детектива-оккультиста Джон Константин Джоанна (Дженна Коулман), Уильямом Шекспиром и другими историческими личностями, а также с самим дьяволом (Гвендолин Кристи).

На Comic-Con в Сан-Диего продолжают делиться трейлерами новых проектов. Netflix показал свой трейлер — в этот раз сериала «Песочный человек».

Также в сериале снялись Вивьен Ачимпонг в роли Библиотекаря, Кирби Хауэлл-Батист в роли Смерти, Мейсон Александер Парк в роли Желания, Дэвид Тьюлис в роли зловещего Доктора Судьбы и Бойд Холбрук в роли Коринфянина.

Исполнительными продюсерами «Песочного человека» выступили сам Гейман, Аллан Хайнберг («Улов») и Дэвид С.Гойер («Вспомни, что будет»). Хайнберг также стал шоураннером первого сезона.

В шоу будет 10 серий. На Netflix «Песочный человек» стартует уже 5 августа.