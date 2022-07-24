Закари Ливай пришел на сеанс психотерапии к педиатру в первом трейлере «Шазам! Ярость богов»

Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Шазам! Ярость богов» — сиквел «Шазама!» с Закари Ливаем в главной роли. Посмотреть его можно на ютьюб-канале киностудии DC (а на русском языке — тут).
В ролике главный одновременно пытается разобраться со своим ментальным здоровьем и спасти мир. Правда, по началу все идет не очень удачно — например, потому, что он перепутал психолога и педиатра.
В картине «Шазам! Ярость богов» Билли Бэтсону (Шазаму) предстоит сразиться с дочерьми Атласа Гесперой и Калипсо, которых сыграют Люси Лю («Ангелы Чарли») и Хелен Миррен («Калигула»).
Сценарий продолжения напишет Генри Гайден, режиссером картины вновь выступит Дэвид Ф.Сандберг. Фильм выйдет на большие экраны 2 июня 2023 года.
Релиз первого «Шазама!» состоялся в 2019 году. В картине рассказывалось о супергерое, обладающем силами шести древних мифологических персонажей — Соломона, Геракла, Атланта, Зевса, Ахиллеса и Меркурия.