Закари Ливай пришел на сеанс психотерапии к педиатру в первом трейлере «Шазам! Ярость богов»

Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Шазам! Ярость богов» — сиквел «Шазама!» с Закари Ливаем в главной роли. Посмотреть его можно на ютьюб-канале киностудии DC (а на русском языке — тут).

В ролике главный одновременно пытается разобраться со своим ментальным здоровьем и спасти мир. Правда, по началу все идет не очень удачно — например, потому, что он перепутал психолога и педиатра.