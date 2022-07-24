перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Закари Ливай пришел на сеанс психотерапии к педиатру в первом трейлере «Шазам! Ярость богов» 11:00
РКН заблокировал новый сайт «Новой газеты». Он прожил чуть больше 7 дней 9:23
kismet / Unsplash
В Сочи из‑за сильного ливня погиб один человек 8:55
«Спартак» обыграл «Краснодар» во втором туре Российской премьер-лиги 8:39
Кубинские депутаты одобрили проект Семейного кодекса, который легализует однополые браки Вчера в 20:32
Исследование: предки пингвинов жили у экватора и достигали роста в 2,1 метра Вчера в 19:31
ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения Вчера в 18:11
Уход IMAX из России, первый тизер «Джона Уика» и другие новости дня
Вчера в 17:57 дайджест
Купер Хоффман и Дэвид Харбор сыграют в новом фильме режиссера «В ритме ча-ча-ча» Купера Рэффа Вчера в 17:14
IMAX перестал работать в России Вчера в 16:50
Из соцсетей Jamie T
Jamie T вернулся с первым за шесть лет альбомом «The Theory Of Whatever» Вчера в 16:44
Twenty One Pilots исполнили песню «Heathens», вдохновившись саундтреком «Очень странных дел» Вчера в 16:27
YouTube восстановил эпизод «Масяни», в котором Китай нападает на Россию Вчера в 15:24
Том Харди — актер с самой неразборчивой речью. Так решили американские зрители Вчера в 14:59
«Мавзолей мечты», экскурсия в автобусе и санаторий сна: «Архтояние» объявило финальную программу Вчера в 14:41
Apple TV/YouTube
«Ради всего человечества» продлили на четвертый сезон. Действие развернется в 2000-х Вчера в 13:57
На крыше «Рабочего и колхозницы» пройдут опен-эйр-вечеринки Вчера в 13:34
Google уволила инженера, который якобы обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта Вчера в 13:09
Число заразившихся COVID-19 в России растет. За сутки выявили 6953 случая Вчера в 11:56
У финального сезона «Ходячих мертвецов» появился трейлер Вчера в 11:40

Закари Ливай пришел на сеанс психотерапии к педиатру в первом трейлере «Шазам! Ярость богов»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:00

Вышел первый трейлер супергеройского боевика «Шазам! Ярость богов» — сиквел «Шазама!» с Закари Ливаем в главной роли. Посмотреть его можно на ютьюб-канале киностудии DC (а на русском языке — тут).

В ролике главный одновременно пытается разобраться со своим ментальным здоровьем и спасти мир. Правда, по началу все идет не очень удачно — например, потому, что он перепутал психолога и педиатра.

В картине «Шазам! Ярость богов» Билли Бэтсону (Шазаму) предстоит сразиться с дочерьми Атласа Гесперой и Калипсо, которых сыграют Люси Лю («Ангелы Чарли») и Хелен Миррен («Калигула»).

Сценарий продолжения напишет Генри Гайден, режиссером картины вновь выступит Дэвид Ф.Сандберг. Фильм выйдет на большие экраны 2 июня 2023 года.

Релиз первого «Шазама!» состоялся в 2019 году. В картине рассказывалось о супергерое, обладающем силами шести древних мифологических персонажей — Соломона, Геракла, Атланта, Зевса, Ахиллеса и Меркурия.

События недели на afisha.ru
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
поп
VK Fest
Концентрация позитива на главном поп-фестивале страны
джаз
Chess & Jazz 2022
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Хелен Миррен
Дэвид Сандберг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить